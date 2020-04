Südkoreaner in Spanien verstarb an Folgen von Covid-19

Photo : YONHAP News

Laut dem Außenministerium ist ein südkoreanischer Einwohner in Spanien an den Folgen von Covid-19 verstorben.Das teilte ein leitender Ministeriumsbeamter am Montag Reportern mit.Es ist der erste Todesfall wegen Covid-19 unter den südkoreanischen Staatsbürgern im Ausland.Bei dem Mann in seinen Achtzigern war am 3. April eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus bestätigt worden. Er verstarb am Freitag (Ortszeit) im Krankenhaus.Dem Außenministerium zufolge wurden bisher 59 Südkoreaner in 23 Ländern oder Gebieten im Ausland positiv auf Covid-19 getestet. Dazu zählen Spanien, Deutschland und die USA. 18 von ihnen seien inzwischen wieder genesen.Nach weiteren Angaben unterstützte das Ressort die Rückkehr von 13.653 Staatsbürgern in 61 Ländern.