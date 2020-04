Son Heung-mins 70-Meter-Sololauf als bestes Tor der Premier League nominiert

Photo : YONHAP News

Ein Traumtor von Son Heung-min nach einem 70-Meter-Sololauf im letzten Jahr ist als schönstes Tor der Premier-League-Geschichte nominiert worden.Der britische Sender Sky Sports startete am Montag (Ortszeit) in seinem Internetauftritt eine Fanabstimmung, um den besten Treffer aller Zeiten in der Premier League zu küren. Sons Tor, das Fußballfans weltweit begeisterte, zählt zu den 50 Toren, die zur Auswahl stehen.Der Angreifer von Tottenham Hotspur hatte im Spiel gegen FC Burnely am 7. Dezember in der 32. Minute ein grandioses Solo über 70 Meter hingelegt. Son hatte den Ball am eigenen Strafraum erobert und anschließend sechs Gegenspieler ausgespielt.