21. Parlamentswahlen beginnen morgen

Photo : YONHAP News

Die 21. Parlamentswahlen werden um 6.00 Uhr am Mittwoch beginnen.Die Wahlen finden in den landesweit 14.440 Wahllokalen bis 18 Uhr statt.Die Stimmenauszählung an 251 Orten erfolgt nach der Reihe des Eintreffens der 27.700 Urnen.Die Wahlkommission rechnet damit, gegen 22.00 Uhr die ersten Wahlergebnisse bekannt geben zu können. Genaue Ergebnisse würden jedoch erst gegen zwei Uhr am Donnerstag vorliegen.Gewählt werden insgesamt 300 Abgeordnete, darunter 253 durch Direktwahl und 47 durch Listenwahl.Nach Angaben der Zentralen Wahlkommission sind insgesamt 43 Millionen 994.247 Menschen im In- und Ausland wahlberechtigt. Die Beteiligung an der Vorauswahl am vergangenen Freitag und Samstag erreichte den Rekordwert von 26,69 Prozent.