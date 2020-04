Sechsten Tag in Folge weniger als 40 neue Corona-Infizierte in Südkorea

Photo : YONHAP News

In Südkorea sind den sechsten Tag in Folge weniger als 40 neue Corona-Infizierte erfasst worden.Mit Stand 12 Uhr am Dienstag wurden in den zurückliegenden 24 Stunden 27 neue Fälle bekannt. Das teilte die Seuchenkontrollbehörde KCDC mit.Damit sind in Südkorea insgesamt 10.564 Ansteckungen bekannt geworden.Am Montag waren 25 neue Fälle gemeldet worden, 32 am Sonntag und 30 am Samstag. Am Donnerstag der Vorwoche wurden 39 Patienten bestätigt, am Freitag 27.Elf der jüngst hinzugekommenen Patienten leben in der Hauptstadtregion, davon acht in der Provinz Gyeonggi. In der Provinz Nord-Gyeongsang wurde fünf Fälle bekannt, in der Stadt Daegu drei.12 Personen oder 44 Prozent der neu Infizierten kamen aus dem Ausland. Sieben von ihnen wurden nach der Ankunft am Flughafen positiv getestet.Fünf Menschen, die das Virus in sich trugen, starben in dem 24-Stunden-Zeitraum. Insgesamt beträgt die Zahl der Toten im Zusammenhang mit der Seuche 222. 87 weitere Personen und damit insgesamt 7.534 haben die Krankheit überstanden.