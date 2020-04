Südkorea liefert heute 600.000 Covid-19-Diagnosekits an USA

Photo : YONHAP News

Südkorea liefert am heutigen Dienstag 600.000 Covid-19-Diagnosekits an die USA.Die Kits wurden von zwei einheimischen Unternehmen hergestellt, die im März eine vorläufige Genehmigung der US-Behörde für Lebens- und Arzneimittel FDA erhalten hatten.Die Testkits kaufte die US-Bundesregierung. Die US-Bundesagentur für Katastrophenschutz FEMA habe ein Frachtflugzeug nach Südkorea geschickt, um die Lieferung nach Maryland zu bringen, teilte das südkoreanische Außenministerium mit.Die Verladung wird gegen 13 Uhr beginnen, damit die Frachtmaschine gegen 22 Uhr am Flughafen Incheon starten kann.Wie verlautete, werde eine weitere koreanische Firma, die eine vorläufige Zulassung der FDA erhielt, über eine US-Vertriebsfirma 150.000 Diagnosekits zur Verfügung stellen. Der US-Sender CNN berichtete, dass diese Kits bereits am Wochenende in die USA geschickt worden seien.Die vorläufige Zulassung und der Export der koreanischen Testkits kamen zustande, nachdem US-Präsident Donald Trump in seinem Telefongespräch mit Präsident Moon Jae-in im März um die Lieferung koreanischer Testkits gebeten hatte.Nach Regierungsangaben hat Südkorea 7,7 Millionen Covid-19-Diagnosekits bereits exportiert oder wird sie bald liefern.