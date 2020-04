Führende Oppositionspartei appelliert an Wähler

Photo : YONHAP News

Einen Tag vor den Parlamentswahlen hat die Partei für Zukunft und Integration eine Pressekonferenz gegeben, um die Wähler zur Unterstützung aufzurufen.Der Chef ihres Wahlkampfkomitees, Kim Chong-in, behauptete, dass sich die Nationalversammlung mit einem „Virus“ anstecken und der Staat „untergehen“ würde, sollten viele Mitglieder der Regierungspartei ins Parlament gewählt werden.Er warnte zudem, dass auf das Coronavirus eine „wirtschaftliche Coronakrise“ folgen würde.Parteichef Hwang Kyo-ahn trat in seinem Wahlkreis Jongno in Seoul auf und betonte die Notwendigkeit, die Regierung zur Rechenschaft zu ziehen. Er verwies auf eine Prognose, dass die Regierungspartei 180 der insgesamt 300 Parlamentssitze gewinnen könnte, und flehte, einen solchen Wahlausgang zu verhindern.Ihre Satellitenpartei für die Verhältniswahl unterstützt heute die Wahlkampfaktivitäten in der Hauptstadtregion.Ahn Cheol-soo, Chef der Partei des Volks, wird heute seinen Lauf quer durch das Land beenden. Er will nach der Ankunft in Seoul am Nachmittag auf dem Gwanghwamun-Platz eine Pressekonferenz geben.