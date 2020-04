Applikation für Reise-Koreanisch entwickelt

Photo : YONHAP News

Das König-Sejong-Institut hat eine Applikation für das Lernen von Reise-Koreanisch veröffentlicht.Das teilte das für die Verbreitung der koreanischen Sprache und Kultur zuständige Organ am Dienstag mit.Die App dient zum Erlernen koreanischer Formulierungen, die in einzelnen touristischen Situationen wie die Ein- und Ausreise am Flughafen, Unterkunft, Verkehr, Essen, Einkaufen und Tourismus verwendet werden. Auch Informationen über touristische Attraktionen in jeder Region und grundlegende Informationen über Südkorea sind enthalten.Das Institut veröffentlichte auch eine Applikation für das Erlernen der koreanischen Sprache auf den Gebieten Gespräch, Aussprache und Grammatik in der Mittelstufe.Mittels der Spracherkennungsfunktion kann der Nutzer seine Aussprache mit der eines Muttersprachlers vergleichen.Die Applikation wurde außer auf Koreanisch auf Englisch, Chinesisch, Indonesisch, Vietnamesisch und Russisch produziert, um den Lernkomfort ausländischer Nutzer zu erhöhen.