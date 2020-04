Nordkorea feuert mehrere mutmaßliche Marschflugkörper ab

Photo : YONHAP News

Einen Tag vor Südkoreas Parlamentswahlen hat Nordkorea mehrere als Marschflugkörper vermutete Projektile abgefeuert.Am Mittwoch feiert Nordkorea den Geburtstag von Staatsgründer Kim Il-sung, während die Südkoreaner eine neue Nationalversammlung wählen.Südkoreas Vereinigter Generalstab teilte mit, dass Nordkorea am Dienstagmorgen in der Umgebung von Munchon in der Provinz Gangwon mehrere Projektile ins Ostmeer geschossen habe, die als Kurzstrecken-Marschflugkörper vermutet würden.Das südkoreanische Militär geht zudem davon aus, dass ein nordkoreanischer Suchoi-Kampfjet in der Umgebung von Wonsan an der Ostküste eine Luft-Boden-Rakete abgeschossen hatte.Der Vereinigte Generalstab erklärte, dass man Bewegungen der Streitkräfte in Nordkorea aufmerksam verfolge und gleichzeitig die Verteidigungsbereitschaft aufrechterhalte.Die Nachrichtendienste Südkoreas und der USA analysieren die technischen Details zu den Starts.Der heutige Abschuss erfolgte 16 Tage nachdem Nordkorea Projektile von einem supergroßen Mehrfachraketenwerfer am 29. März abgefeuert hatte. Der fünfte Start in diesem Jahr ist vermutlich der erste Abschuss eines Marschflugkörpers seit Juni 2017.