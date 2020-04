ASEAN plus Drei wollen Reisetätigkeiten von Geschäftsleuten fördern

Photo : YONHAP News

Die ASEAN plus Drei-Staaten wollen die Reisetätigkeiten von wichtigem Personal, darunter Geschäftsleuten, fördern.Darauf einigten sie sich am Dienstag bei einem virtuellen Sondergipfel, bei dem Wege zur Kooperation bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie erörtert wurden.Nach der zweistündigen Diskussion nahmen sie eine gemeinsame Erklärung an, nach der sich Geschäftsleute möglichst frei zwischen den Staaten bewegen können sollen. Auch Pläne für die Nutzung digitaler Lösungen, wie sie in Südkorea bereits eingesetzt werden, wurden in die Erklärung aufgenommen. Dies betrifft neben Drive-in-Tests auch Diagnose-Apps.Zudem einigten sich die Teilnehmer darauf, einen Vorrat an wichtiger medizinischer Ausrüstung anzulegen, um die Versorgung der Mitgliedsländer sicherzustellen. Darüber hinaus soll ein ASEAN-Fonds für die Bekämpfung der Corona-Krise eingerichtet werden.Die Teilnehmer bekräftigten erneut ihre Absicht für eine Zusammenarbeit in der Krise. Konkrete Pläne sollen beim kommenden Treffen der Außenminister der ASEAN plus Drei ausgearbeitet werden.ASEAN plus Drei ist ein um Südkorea, China und Japan erweitertes Gesprächsformat der zehn Mitgliedsstaaten des südostasiatischen Staatenbundes ASEAN.