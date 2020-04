Spitzen von Regierungspartei und führender Oppositionspartei gaben bei Parlamentswahl Stimme ab

Photo : YONHAP News

Die Spitzen von Regierungspartei und führender Oppositionspartei haben ihre Stimme bei der Parlamentswahl abgegeben.Lee Nak-yon von der regierenden Minjoo-Partei Koreas sagte nach der Stimmabgabe in seinem Wahlbezirk Jogno in Seoul, er sei froh, den Wahlkampf ohne Schmutzkampagne geführt zu haben. Er vertraue dem Urteilsvermögen der Wähler.Er tritt in dem prestigeträchtigen Wahlkreis gegen Hwang Kyo-ahn von der Partei für Zukunft und Integration an.Auch er zeigte sich bei der Stimmabgabe siegesgewiss. Er vertraue darauf, dass die Wähler ihn für den Sieg unterstützen, damit er die Regierung in Schach halten könne.Der Chef des Wahlkampfkomitees der Partei für Zukunft und Integration, Kim Chong-in, sagte, dass eine hohe Wahlbeteiligung seiner Partei in die Karten spielen würde. Er sei zuversichtlich, dass seine Partei die meisten Mandate erobern werde.Der Vorsitzende der Regierungspartei, Lee Hae-chan, und Fraktionschef Lee In-young hatten bereits am Freitag und Samstag von der Möglichkeit der vorzeitigen Stimmabgabe Gebrauch gemacht.