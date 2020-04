Siebten Tag in Folge weniger als 40 neue Corona-Fälle in Südkorea

Photo : YONHAP News

In Südkorea sind den siebten Tag in Folge weniger als 40 neue Covid-19-Fälle bestätigt worden.Laut den Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention (KCDC) wurden am Dienstag 27 neue Infektionsfälle nachgewiesen. Damit sind im Land bisher insgesamt 10.591 Ansteckungen gemeldet geworden.Bei elf von den 27 Neuinfektionen handelt es sich um importierte Fälle. Vier Infizierte wurden im Zuge der Kontrolle bei der Einreise erfasst, sieben erst nach der Einreise lokal.In der in den letzten Wochen am schwersten betroffenen Stadt Daegu wurde ein neuer Fall bekannt. Damit blieb die Zahl der Neuinfektionen den fünften Tag in Folge einstellig.Seoul meldete mit Stand von 10 Uhr am Mittwoch sieben neu bestätigte Patienten, darunter einen aus Irland eingereisten Mann und eine aus Großbritannien zurückgekehrte Frau.Laut KDCD sind 133 genesen aus der Quarantäne entlassene Infizierte inzwischen erneut positiv getestet geworden.Am Dienstag verstarben drei Corona-Infizierte. Die Zahl der Toten im Zusammenhang mit der Epidemie beträgt 225, die Sterblichkeitsrate 2,12 Prozent. 82 weitere Personen und damit insgesamt 7.616 haben die Krankheit überstanden.