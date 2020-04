Politik Regierung will dieses Jahr klinische Versuche mit Antikörpermedikamenten gegen Covid-19 starten

Die Regierung will die Entwicklung von Antikörper- und Plasma-Medikamenten gegen Covid-19 mittels Blutplasma von genesenen Corona-Patienten vorantreiben.



Noch dieses Jahr sollen klinische Versuche mit Antikörpermedikamenten beginnen, damit möglicherweise schon nächstes Jahr entsprechende Produkte auf den Markt gebracht werden können. Die Entwicklung von Plasma-Medikamenten solle innerhalb von zwei bis drei Monaten abgeschlossen werden. Auch ein einheimischer Impfstoff sollte spätestens 2022 bereitstehen.



Diese Pläne gab Yoon Tae-ho, Generaldirektor für Gesundheitspolitik im Gesundheitsministerium, am Dienstag vor der Presse bekannt. Es werde ein behördenübergreifendes Unterstützungssystem für die Entwicklung von Medikamenten und Impfstoffen gegen Covid-19 aufgebaut, sagte er.



Die Regierung unterstützt derzeit klinische Studien für die Umnutzung vorhandener Medikamente (drug repurposing), damit noch dieses Jahr Medikamente für die Behandlung von Covid-19-Infizierten einsetzbar sind. Sie strebt zudem gemeinsame Studien der öffentlichen Hand und des Zivilsektors sowie eine internationale Zusammenarbeit an, damit die Entwicklung eines einheimischen Impfstoffs im zweiten Halbjahr 2021 oder im Jahr 2022 gelingen kann.