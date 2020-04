Über 20 Prozent der Wahlberechtigten in Selbstquarantäne wollen wählen gehen

Photo : YONHAP News

Über 20 Prozent der Wahlberechtigten in Selbstquarantäne wollen bei der heutigen Parlamentswahl ihre Stimme abgeben.Rund 60.000 Wahlberechtigte befinden sich zurzeit in Quarantäne. Wer wählen gehen will, musste dies vorher beantragen, damit ausreichende Schutzvorkehrungen getroffen werden können.Das Innenministerium teilte mit, dass 22,8 Prozent der Wahlberechtigten oder rund 13.000 Personen, die sich zwischen dem 1. und 14. April in Quarantäne begeben mussten und keine Corona-Symptome haben, den Gang ins Wahllokal beantragt hätten.Die meisten der Betroffenen, rund 4.500 Wähler, lebten in Seoul. Dahinter folgt die Provinz Gyeonggi mit 4.300 Antragstellern.Bürger in Selbstquarantäne sollen kurz vor Schließung der Wahllokale um 18 Uhr dort eintreffen und nach 18 Uhr ihre Stimme abgeben. Spätestens um 19 Uhr sollen sie an den für die Quarantäne festgelegten Ort zurückgekehrt sein.