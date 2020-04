Nordkorea feiert Geburtstag von Kim Il-sung im kleinen Rahmen

Photo : YONHAP News

Nordkorea feiert heute den 108. Geburtstag des verstorbenen Staatsgründers Kim Il-sung offenbar im kleinen Rahmen.Staatsmedien wie die Nachrichtenagentur KCNA und die Zeitung „Rodong Sinmun“ brachten am Mittwoch Lobeshymnen auf Kim. Er sei der hervorragendste Führer des 20. Jahrhunderts, ein unvergleichlich großartiger Mann und wie großartige Eltern des Volkes, hieß es.Über Veranstaltungen im Zusammenhang mit dem Ehrentag des Staatsgründers wurde nicht berichtet.Ein Beamter des südkoreanischen Vereinigungsministeriums sagte, dass Nordkorea auf Großveranstaltungen anscheinend verzichte, weil für die Eindämmung der Covid-19-Pandemie weiterhin ein nationales Notfallsystem in Betrieb sei. Daher seien Zahl und Umfang der Veranstaltungen anlässlich des Tages der Sonne offenbar drastisch reduziert worden.Nordkoreas Führung hatte in einer Sitzung des Politbüros der Arbeiterpartei am 11. April angekündigt, die nationalen Notfallmaßnahmen zur Eindämmung der Epidemie verstärken zu wollen.