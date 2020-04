SuperM tritt bei Online-Wohltätigkeitskonzert für Kampf gegen Covid-19 auf

Photo : YONHAP News

Die Boygruppe SuperM wird als einziger Vertreter aus Korea bei einem internationalen Online-Benefizkonzert für den Kampf gegen Covid-19 auftreten.Laut ihrer Agentur wird die Gruppe am Samstag (Ortszeit) beim Wohltätigkeitskonzert „One World: Together At Home“ auftreten.Veranstalter sind Popstar Lady Gaga, die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und das Musikfestival Global Citizen Festival. Sie wollen mit dem Konzert Geld für den Kampf gegen Covid-19 eintreiben und das medizinische Personal ermutigen.Weltberühmte Sänger wie Talyor Swift, Celine Dion, John Legend, Paul McCartney, Stevie Wonder und Elton John wollen bei dem Konzert singen.Dieses wird von Medienanstalten wie ABC, NBC und ViacomCBS im Fernsehen sowie auf Streaming-Plattformen, darunter YouTube, Twitter und Amazon Prime Video, übertragen.