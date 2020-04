Regierungspartei laut Wahltagsbefragung Siegerin der Parlamentswahl

Photo : YONHAP News

Laut dem Ergebnis der Wahltagsbefragung hat die regierende Minjoo-Partei Koreas bei den Parlamentswahlen gesiegt. Gewählt werden insgesamt 300 Abgeordnete.Laut den nach der Schließung der Wahllokale veröffentlichten Ergebnissen der Umfrage der drei terrestrischen Sender KBS, MBC und SBS beim Verlassen des Wahllokals wird die Regierungspartei 139 bis 158 Direktmandate gewinnen.Die Partei für Zukunft und Integration werde in 90 bis 109 Wahlkreisen siegen. Die Gerechtigkeitspartei werde zwei Direktmandate gewinnen. Ein bis sieben Mandate würden an Parteilose gehen.Bei der Listenwahl werde die Satellitenpartei der Partei für Zukunft und Integration 17 bis 21 Sitze gewinnen, während die Satellitenpartei der Regierungspartei auf 16 bis 20 Mandate kommen werde. Die Gerechtigkeitspartei werde vier bis sechs Listenmandate erobern, die Partei des Volkes zwei bis vier. Die Open Minjoo Partei werde einen bis drei Sitze erhalten.Es wird erwartet, dass die Regierungspartei mit insgesamt 155 bis 178 Sitzen die größte Fraktion stellen werde. Die Partei für Zukunft und Integration soll sich 107 bis 130 Mandate sichern können.Politische Beobachter erklären das Ergebnis der Wahltagsbefragung unter anderem damit, dass sich gegen Ende des Wahlkampfes bei den unentschiedenen Wählern die Meinung durchgesetzt habe, in der Wirtschaftskrise infolge der Covid 19-Pandemie die Regierungspartei unterstützen zu wollen. Die Eindämmung des Coronavirus durch die Regierung sowie die hohe Wahlbeteiligung hätten ebenfalls eine Rolle gespielt, hieß es.Die Wahltagsbefragung führten die Meinungsforschungsinstitute Hankook Research, Ipsos und Korea Research im Auftrag von KBS, MBC und SBS durch. Das Konfidenzniveau wird mit 95 Prozent angegeben, die Fehlerquote mit plus/minus 2,8 bis 7,4 Prozentpunkten.