Wahltagsbefragung: Kopf-an-Kopf-Rennen in heiß umkämpften Wahlkreisen

Laut den Ergebnissen der Wahltagsbefragung wird in den meisten heiß umkämpften Wahlkreisen ein Kopf-an-Kopf-Rennen erwartet.Im Seouler Wahlkreis Jongro werde Lee Nak-yon von der regierenden Minjoo-Partei Koreas 53 Prozent der Stimmen gewinnen, während Hwang Kyo-ahn von der Partei für Zukunft und Integration auf 44,8 Prozent kommen werde.In Gwangjin B in Seoul werde Ko Min-jung von der Regierungspartei mit 49,3 Prozent knapp vor Oh Se-hoon von der Partei für Zukunft und Integration liegen, der sich 48,8 Prozent sichern werde.In Dongjak B in Seoul werde Lee Soo-jin von der Regierungspartei 54 Prozent gewinnen, ihre Rivalin Na Kyung-won von der Partei für Zukunft und Integration 43,2 Prozent.Im Busaner Wahlkreis Jin-gu A werde Kim Young-choon von der Regierungspartei mit 43,5 Prozent von Seo Byung-soo von der Partei für Zukunft und Integration besiegt, der auf 49,6 Prozent kommen werde.Die Wahltagsbefragung führten die Meinungsforschungsinstitute Hankook Research, Ipsos und Korea Research im Auftrag von KBS, MBC und SBS durch. Das Konfidenzniveau wird mit 95 Prozent angegeben, die Fehlerquote mit plus/minus 2,8 bis 7,4 Prozentpunkten.