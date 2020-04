US-Außenminister gratuliert Südkorea zu erfolgreichen Parlamentswahlen

Photo : YONHAP News

US-Außenminister Mike Pompeo hat Südkorea zu den erfolgreichen Parlamentswahlen inmitten der Corona-Pandemie gratuliert.Die USA möchten der Republik Korea dazu gratulieren, die Parlamentswahlen erfolgreich abgehalten zu haben, sagte Pompeo am Mittwoch (Ortszeit) in einer Stellungnahme.Er bezeichnete Südkoreas Engagement für demokratische Werte angesichts einer globalen Pandemie als ein Kennzeichen einer wirklich freien, offenen und transparenten Gesellschaft. Dies seien Eigenschaften, die für die Bewältigung der aktuellen Krise erforderlich seien, und ein Schlüssel zum erfolgreichen Management von Covid-19 durch Südkorea. Es sei außerdem ein Modell für andere auf der ganzen Welt, hieß es.Pompeo fügte hinzu, dass man Südkorea für seine Partnerschaft und Engagement für Frieden und Sicherheit in der indopazifischen Region danke.Außerdem bedankte er sich dafür, dass Südkorea Covid-19-Diagnosekits an die USA geliefert hatte.