Weitere Jahrgänge beginnen Schuljahr mit Online-Unterricht

Photo : YONHAP News

Heute haben weitere Jahrgänge das neue Schuljahr mit Online-Unterricht begonnen.Die ersten und zweiten Klassen der Mittel- und Oberschulen und die vierten bis sechsten Klassen der Grundschulen begannen wieder mit dem Unterricht.Die Abschlussjahrgänge an den Mittel- und Oberschulen werden bereits seit einer Woche im digitalen Klassenzimmer unterrichtet.Der Schulstart Anfang März war aus Sorge vor der Ausbreitung des Coronavirus mehrmals verschoben worden.Zuletzt gab es Stimmen, dass ein Präsenzunterricht bald wieder möglich sein könnte, da weniger als 50 Neuninfektionen am Tag gemeldet würden.Doch haben die Gesundheitsbehörden weiterhin Bedenken. Singapur habe die Schulen zunächst geöffnet und anschließend doch auf ein Lernen zu Hause umgestellt, warnte die Seuchenkontrollbehörde KCDC am Samstag.