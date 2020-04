Sechster Jahrestag des Sewol-Untergangs

Photo : KBS News

Zum sechsten Jahrestag des Untergangs der Fähre Sewol am heutigen Donnerstag haben mehrere Gedenkveranstaltungen stattgefunden.In einer Gedenkhalle für die Opfer der Havarie in Incheon wurde am Vormittag eine Gedenkzeremonie abgehalten.Um 15 Uhr ist eine Gedenkveranstaltung in Ansan geplant. Viele Schüler und Lehrer der dortigen Danwon-Oberschule kamen bei der Havarie ums Leben.Die Zeremonie wird im kleinen Rahmen stattfinden, da an der sozialen Distanzierung inmitten der Corona-Pandemie festgehalten werden soll. Etwa 300 Menschen, vor allem Hinterbliebene von Opfern, werden daran teilnehmen. Die Veranstaltung wird online übertragen.Das Bildungsamt der Provinz Gyeonggi ließ um 10 Uhr an seinem Sitz in Suwon und Uijeongbu eine Minute lang die Sirene ertönen, um der verstorbenen Lehrer und Schüler zu gedenken. Der Chef und alle Mitarbeiter legten eine Schweigeminute ein.Die Fähre Sewol war auf ihrer Fahrt von Incheon nach Jeju am 16. April 2014 vor der Insel Jindo gesunken. Von den 476 Menschen an Bord konnten nur 172 gerettet werden. 304 Menschen kamen bei dem Unglück ums Leben oder werden vermisst.