Präsident Moon erinnert Bürger an Lehre aus Sewol-Untergang im Kampf gegen Covid-19

Photo : YONHAP News

Zum sechsten Jahrestag des Untergangs der Fähre Sewol hat Präsident Moon Jae-in die Öffentlichkeit auf die Lehre aus der Havarie aufmerksam gemacht.In der Haltung und Maßnahmen Südkoreas gegen Covid-19 sei die Lehre aus dem Sewol-Fall enthalten, schrieb Moon in seinem Auftritt in sozialen Medien.„Wir haben gemeinsam mit der Sewol geweint und gehandelt, um gemeinsam Verantwortung zu tragen“, schrieb er. Durch die Sewol habe man erkannt, wie tief die Südkoreaner miteinander verbunden seien.Der Staatschef schrieb weiter, dass die Südkoreaner jetzt bei der Überwindung von Covid-19 erneut die gegenseitige Abhängigkeit feststellten. Die Bürger trügen Mundschutz und hielten sich an das Gebot der sozialen Distanz und Selbstisolierung, um niemanden hilflos zu verlieren.Er erinnere sich an die Kinder, die die soziale Verantwortung als Erbe hinterlassen hätten, und danke den Bürgern herzlich. Er besinne sich eines sicheren Landes, das er den Kindern versprochen habe. Er wolle den Bau eines Gedenkparks für die Sewol-Opfer und eines nationalen Zentrums für psychische Gesundheit in Ansan planmäßig durchführen und sein Bestes tun, damit die Wahrheit der Havarie geklärt werde, betonte Moon.Der Alltag, zu dem man nach der Covid-19-Krise zurückkehren werde, werde ein ganz anderer sein. Er wolle gründliche Vorbereitungen auf ein neues Leben und Katastrophen treffen. Er bete für die ewige Seligkeit der Todesopfer wegen Covid-19 und spreche den Hinterblieben Trost aus, hieß es weiter.