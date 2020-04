11.151 Wähler in Selbstquarantäne gingen wählen

Photo : YONHAP News

Bei den Parlamentswahlen am Mittwoch haben über 11.100 Wähler, die sich wegen Covid-19 in Selbstquarantäne befinden, ihre Stimme abgegeben.Laut dem Innenministerium hatten 13.789 solcher Wahlberechtigten den Urnengang beantragt. 11.151 Menschen, damit 80,9 Prozent der Antragsteller, gingen tatsächlich an die Urne.In der Provinz Süd-Chungcheong gaben 90,3 Prozent der Antragsteller ihre Stimme ab, damit wurde landesweit die höchste Beteiligung verzeichnet. Dahinter folgten Sejong mit 88,8 Prozent, Nord-Jeolla mit 87,3 Prozent, Busan mit 86,3 Prozent und Daegu mit 85,4 Prozent.In Ulsan wurde mit 75,7 Prozent die niedrigste Beteiligung verbucht. Auch in Gwangju, Seoul, Gyeonggi und Nord-Chungcheong wurde der Landesdurchschnitt unterschritten.Die symptomlosen Antragsteller durften sich gestern von 17.20 bis 19 Uhr außerhalb der Wohnung oder des Quarantäneortes aufhalten, um wählen zu gehen.