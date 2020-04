Südkorea meldet vierten Tag in Folge weniger als 30 neue Corona-Fälle

Photo : YONHAP News

In Südkorea sind den vierten Tag in Folge weniger als 30 neue Corona-Infizierte erfasst worden.Laut den Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention wurden am Mittwoch 22 Neuinfektionen bestätigt. Die Gesamtzahl der Ansteckungsfälle stieg somit auf 10.613.Seit dem 8. April wurden stets weniger als 40 Neuinfektionen am Tag nachgewiesen, seit dem 12. April weniger als 30. Am Sonntag wurden 25 neue Fälle bestätigt, 27 am Montag und 27 am Dienstag.Bei elf von den 22 Neuinfektionen handelt es sich um importierte Fälle. Vier Infizierte wurden bei der Kontrolle am Flughafen erfasst, sieben weitere erst nach der Einreise lokal.Die Zahl der Corona-Toten im Land beträgt 229. Am Mittwoch verstarben vier weitere Infizierte.Die Zahl der genesen aus der Quarantäne entlassenen Patienten kletterte um 141 auf 7.757.