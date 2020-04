Vereinigungsministerium bezeichnet Kims eventuellen Verzicht auf Masoleumsbesuch als ungewöhlich

Photo : YONHAP News

Nach Einschätzung des südkoreanischen Vereinigungsministeriums wäre es sehr ungewöhnlich, sollte Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un am diesjährigen Geburtstag seines Großvaters Kim Il-sung dessen Mausoleum nicht besucht haben.Der Vorsitzende Kim Jong-un habe seit seiner Machtübernahme zu jedem Geburtstag von Kim Il-sung und Kim Jong-il den Kumsusan-Palast der Sonne aufgesucht, sagte ein Ministeriumsbeamter am Donnerstag.Im Kumsunsan-Palast in Pjöngjang sind die Leichname der beiden früheren Machthaber Nordkoreas aufgebahrt.Nordkoreas Medien hatten am Donnerstag berichtet, dass Kader von Partei, Regierung und Militär am Mittwoch, dem Geburtstag von Kim Il-sung, den Kumsusan-Palast besucht hätten. Es wurde jedoch nicht erwähnt, dass auch Kim Jong-un dort war.Der Beamte äußerte sich auch dazu, dass zwei nordkoreanische Flüchtlinge bei den Parlamentswahlen am Mittwoch gewählt wurden. Er erwarte, dass die beiden zur angstrebten Vielfalt der südkoreanischen Gesellschaft beitragen könnten.