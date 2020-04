Frühere Sprecherin des Präsidialamtes setzt sich in Gwangin gegen früheren Seouler Bürgermeister durch

Photo : YONHAP News

Die frühere Sprecherin des Präsidialamtes Ko Min-jung hat sich bei der Parlamentswahl im Seouler Bezirk Gwangjin-B gegen den früheren Bürgermeister der Hauptstadt Oh Se-hoon durchgesetzt.Ko ging für die regierende Minjoo-Partei ins Rennen und setzte sich mit 50,3 Prozent der Stimmen in ihrem Wahlkreis gegen ihren Widersacher von der Partei für Zukunft und Integration durch.Beide hatten sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert. Erst am frühen Morgen stand Ko als Siegerin fest. Sie wolle die alte Politik über Bord werfen und sich für eine Nationalversammlung einsetzen, die ein gutes Auskommen der Menschen ins Zentrum ihrer Arbeit rücke, sagte sie.Ko war bis letztes Jahr Sprecherin des Präsidialamtes und nominiert worden, ohne sich einer Vorwahl stellen zu müssen. Vor ihrem Wechsel in die Politik war sie Ansagerin bei KBS.