Nationales Auf Spieleindustrie spezialisierte Oberschule eröffnet

In Südkorea ist erstmals eine auf die Ausbildung von Fachkräften in der Spieleindustrie spezialisierte Oberschule eröffnet worden.



Die Gyeonggi Game Meister High School wurde am heutigen Donnerstag in Anyang in der Provinz Gyeonggi eröffnet. Die Gründung der Schule kam in Kooperation zwischen dem Kulturministerium, dem Bildungsministerium, dem Bildungsamt der Provinz und der Stadtverwaltung von Anyang zustande.



Die Eröffnung der Meisterschule zeige den Willen der Regierung, für die Ausbildung von Arbeitskräften in der Spieleindustrie keine Investitionen zu scheuen, sagte ein Beamter des Kulturministeriums.



In der neuen Oberschule werden Schüler im Hauptfach Spieleentwicklung unterrichtet. Im Gründungsjahr wurden 77 Schüler bei einer Wettbewerbsquote von 2,5:1 ausgewählt.



Zur Eindämmung der Covid-19-Ausbreitung wurde die Eröffnungszeremonie der Schule online abgehalten.



Eine Meister High School in Südkorea bezeichnet eine Fachoberschule, an der Schüler mit einem konkreten Berufswunsch professionell ausgebildet werden.