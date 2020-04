Börse schließt kaum verändert

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Börse hat am Donnerstag praktisch unverändert geschlossen.Der Kospi beendete den Handel bei einem Stand von 1.857,07 Zählern und damit 0,01 Punkte niedriger als am vorigen Handelstag.Pläne in den USA, die Wirtschaft ab dem 1. Mai wieder hochzufahren, gaben der Börse in Südkorea Auftrieb. Dieser wurde jedoch durch schwache Einzelhandelsumsätze in den USA und andere Konjunkturdaten gebremst.Käufe durch Pensionsfonds und Privatanleger hätten den Kospi aber vor einem Rückgang bewahrt, sagte Analyst Noh Dong-kil von NH Securities der Nachrichtenagentur Yonhap am Telefon.