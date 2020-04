Präsident Moon hat nach Parlamentswahl großes Verantwortungsgefühl

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat nach der Parlamentswahl ein großes Verantwortungsgefühl.Der Erdrutschsieg der regierenden Minjoo-Partei Korea sei eine großartige Wahl des Volkes, habe Moon nach Angaben seines Sprechers Kang Min-seok am Donnerstag gesagt.Südkorea habe mit den Wahlen die Welt einmal mehr begeistert. Man habe gezeigt, dass dank der Kooperation und Beteiligung der Öffentlichkeit Südkorea die einzige große Volkswirtschaft sei, die in der Covid-19-Pandemie Wahlen durchführe.Die Bürger hätten beim Wählen auf soziale Distanz geachtet und sich an die Quarantäne-Vorschriften gehalten. Sie hätten für eine wunderbare Wahlbeteiligung gesorgt, auch Wahlberechtigte in Quarantäne hätten ihre Stimme abgeben können.Die Wähler hätten im Prozess der Wahl ein aufrichtiges Interesse erkennen lassen, das der Regierung, die ihr Bestes für die Überwindung der Covid-19-Krise gebe, zusätzliche Kraft verleihe.Die Regierung werde die Verantwortung annehmen, niemals eingebildet sein und den Stimmen aus dem Volk noch bescheidener Gehör schenken, habe Moon weiter gesagt.