Vietnam lässt offenbar weitere südkoreanische Unternehmensvertreter einreisen

Photo : YONHAP News

Vietnam will offenbar weitere südkoreanische Unternehmensvertreter einreisen lassen.Demnach sollen Ingenieure kleiner und mittlerer Unternehmen, die in Vietnam Fabriken betreiben, trotz des Einreisestopps wegen des neuen Coronavirus ins Land gelassen werden.Vietnam hatte im Zuge der Maßnahmen für die Eindämmung von Covid-19 am 18. März die Visavergabe eingestellt und vier Tage später einen Einreisestopp für Ausländer beschlossen.Im letzten Monat waren die Einschränkungen bereits für rund 600 Mitarbeiter der südkoreanischen Konzerne Samsung und LG zwischenzeitlich gelockert worden.Präsident Moon Jae-in hatte am 3. April in einem Telefongespräch mit dem vietnamesischen Ministerpräsidenten Nguyen Xuan Phuc eine Ausweitung der Sonderregelung auf kleine und mittlere Unternehmen angeregt.Medienberichten in Vietnam zufolge, habe der Ministerpräsident am Donnerstag beschlossen, die Einreise weiterer südkoreanischer Arbeiter zu erlauben. Die Provinzregierung von Quang Ninh solle entsprechende Maßnahmen ergreifen.Es wird erwartet, dass rund 400 Ingenieure von etwa 50 kleinen und mittleren Unternehmen Ende des Monats in der Provinz eintreffen können.