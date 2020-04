Neun Außenministerinnen diskutieren über Rolle der Frauen im Kampf gegen Covid-19

Photo : YONHAP News

Südkoreas Außenministerin und acht Amtskolleginnen haben am Donnerstag in einer Videokonferenz über die Gleichstellung und Rolle der Frau im Kampf gegen Covid-19 diskutiert.Das teilte das südkoreanische Außenministerium am Freitag mit.Außenministerin Kang Kyung-wha habe sich über soziale und wirtschaftliche Schwierigkeiten der Frauen infolge von Covid-19 besorgt geäußert. Sie forderte gemeinsame Bemühungen der internationalen Gemeinschaft, um auf solche Schwierigkeiten zu reagieren.Kang nannte verschiedene Unterstützungsmaßnahmen in Südkorea, damit Frauen bei der Kinderbetreuung und Hausarbeit entlastet werden und ihren Arbeitsplatz nicht verlieren.Die Ministerinnen erörterten Beispiele in ihren Ländern in Bezug auf Schutz und Unterstützung für Frauen und die Geschlechtergleichstellung beim Vorgehen gegen Covid-19. Auch über die künftige Kooperation hätten sie gesprochen.Den Vorsitz der Konferenz führte die spanische Außenministerin Arancha González Laya. Neben Kang waren auch die Außenministerinnen aus Australien, Schweden, Kenia, El Salvador, Jamaika, Kolumbien und Indonesien zugeschaltet.