Shorttrack-WM 2020 in Seoul endgültig abgesagt

Photo : YONHAP News

Die wegen Covid-19 zunächst verschobenen Shorttrack-Weltmeisterschaften 2020 in Seoul sind endgültig abgesagt worden.Die Internationale Eislaufunion (ISU) teilte mit, der ISU-Rat habe in seiner Online-Sitzung am Donnerstag (Ortszeit) beschlossen, die Weltmeisterschaften 2020 im Shorttrack, Eiskunstlauf und Synchroneiskunstlauf abzusagen.Angesichts der Entwicklungen in der Corona-Krise halte die ISU es für kaum möglich, die Wettkämpfe noch vor dem Beginn der nächsten Saison auszurichten, hieß es zur Begründung.Die Shorttrack-WM sollte ursprünglich vom 13. bis 15. März in Seoul stattfinden. Die ISU hatte jedoch angesichts der Corona-Pandemie am 2. März beschlossen, die WM auf unbestimmte Zeit auf einen Termin nach Oktober zu verschieben.Es ist das erste Mal seit der ersten Shorttrack-WM im Jahr 1976, dass die Veranstaltung abgesagt wurde.