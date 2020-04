„Parasite“ schon zweitbeliebtester Film beim Streamingdienst Hulu

Photo : YONHAP News

„Parasite“ von Regisseur Bong Joon-ho hat beim Streamingdienst Hulu innerhalb kürzester Zeit Rekorde aufgestellt.Laut ausländischen Medien wie IndieWire am Mittwoch (Ortszeit) wurde der Gewinner von vier Oscar-Auszeichnungen nur eine Woche nach seiner Premiere auf der OTT-Plattform am 8. April die am häufigsten gestreamte Produktion unter den fremdsprachigen und unabhängigen Filmen.Zudem ist „Parasite“ nun der am zweithäufigsten gestreamte Film unter allen von Hulu angebotenen Filmen.Hulu ist weltweit der drittgrößte OTT-Anbieter hinter Netflix und Amazon Prime Video.„Parasite“ kam auf ein weltweites Einspielergebnis in Höhe von 254 Millionen Dollar. Allein in Nordamerika spielte der koreanische Film 53 Millionen Dollar ein.