Nationales 64 Prozent der Hauptstädter halten Beendigung sozialer Distanzierung für verfrüht

Mehr als sechs von zehn Hauptstädtern halten es für verfrüht, die wegen Covid-19 von der Regierung geforderte soziale Distanzierung zu beenden.



Das ergab eine Online-Umfrage, die die Stadtverwaltung von Seoul durchführte. Die Regierung hatte angesichts der weiteren Covid-19-Ausbreitung die Kampagne für eine intensive soziale Distanzierung bis 19. April verlängert.



Die meisten Befragten meinten zwar, dass ab einem bestimmten Zeitpunkt auf Eindämmungsmaßnahmen im normalen Alltag umgeschaltet werden müsste. 64 Prozent halten jedoch eine Rückkehr zur Normalität schon am 19. April für verfrüht.



48 Prozent sagten, dass ihr Haushaltseinkommen infolge von Covid-19 geschrumpft sei. Bei 18 Prozent verlor mindestens ein Familienmitglied seinen Job.



Für die Umfrage befragte Global Research im Auftrag der Stadt Seoul vom 12. bis 14. April 1.000 über 18-jährige Hauptstädter. Das Konfidenzniveau wird mit 95 Prozent angegeben, die Fehlerquote mit plus/minus 3,1 Prozentpunkten.



In der Hauptstadtregion wurden bisher 1.360 Covid-19-Fälle gemeldet. Am Donnerstag wurden vier neue Fälle bestätigt.



Die Regierung will am Wochenende über eine Lockerung der Maßnahmen zur sozialen Distanz entscheiden.