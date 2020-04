Wirtschaft Umfrage: Sechs von zehn Arbeitnehmern arbeiten wegen Covid-19 von zu Hause aus

Laut einer Umfrage haben sechs von zehn Arbeitnehmern in Südkorea wegen der Covid-19-Pandemie bereits von zu Hause aus gearbeitet.



Entsprechende Umfrageergebnisse veröffentlichte Hunet, Anbieter von Programmen für lebenslanges Lernen, am Freitag. Hierfür wurden vom 10. bis 13. April 636 Arbeitnehmer befragt.



41,8 Prozent, damit der größte Anteil, arbeitete bis zu zwei Wochen im Homeoffice. 19,4 Prozent arbeiteten weniger als eine Woche auf diese Weise, 16,3 Prozent zwei bis drei Wochen. 13,3 Prozent arbeiteten mehr als einen Monat von zu Hause aus, 9,2 Prozent drei bis vier Wochen.



Als Grund für die Telearbeit nannten 82,7 Prozent, dass der Arbeitgeber dies angeordnet habe.



Unter den Arbeitnehmern, die nicht im Homeoffice arbeiten konnten, nannten 52,5 Prozent besondere Anforderungen ihrer Arbeit als Grund hierfür. 41 Prozent gaben fehlende Richtlinien des Arbeitgebers für Telearbeit an.



Die Zufriedenheit mit der Telearbeit lag im Schnitt bei 3,8 von fünf möglichen Punkten. 46,9 Prozent der Arbeitnehmer, die Erfahrung mit Heimarbeit haben, stuften diese als ähnlich effektiv wie die Arbeit im Büro ein.