Wirtschaft Zentralbank plant milliardenschwere Sonderkredite für Finanzinstitute

Die südkoreanische Zentralbank will Banken, Wertpapierunternehmen und Versicherungsfirmen Darlehen von bis zu zehn Billionen Won (8,2 Milliarden Dollar) gewähren.



Der Währungsausschuss der Bank of Korea beschloss in einer außerplanmäßigen Sitzung am Donnerstag, ein entsprechendes Sonderkreditprogramm für die finanzielle Stabilität aufzulegen.



Im Rahmen des Programms können Finanzinstitute einen Kredit mit einer Laufzeit von bis zu sechs Monaten aufnehmen. Voraussetzung ist, dass Firmenanleihen höherer Klasse (Kreditrating ab AA-) als Sicherheit hinterlegt werden.



Die Einführung des neuen Kreditprogramms wurde unter anderem damit begründet, dass der Markt für Firmenanleihen wieder ins Schwanken geraten könnte und sich die Finanzlage beteiligter Finanzinstitute erneut verschlechtern könnte. Daher sei ein Sicherheitsmechanismus für den Notfall erforderlich.