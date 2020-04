Umfrage: Zustimmung für Präsident Moon auf 59 Prozent gestiegen

Photo : YONHAP News

Die Zustimmung für Präsident Moon Jae-in ist auf den höchsten Stand seit Oktober 2018 gestiegen.Laut dem Meinungsforschungsinstitut Gallup Korea bewerteten 59 Prozent der Befragten in dessen Umfrage diese Woche Moons Amtsführung positiv. Das seien zwei Prozentpunkte mehr als in der Vorwoche.33 Prozent, damit zwei Prozentpunkte weniger, sprachen von einer schlechten Arbeit.Es ist das erste Mal seit Oktober 2018, dass Moons Beliebtheitswert 59 Prozent erreichte.54 Prozent der mit Moons Arbeit Zufriedenen nannten als Grund für ihre Einschätzung die Reaktion auf Covid-19. Das Vorgehen gegen Covid-19 sei die zehnte Woche in Folge wichtigster Grund für die positive Bewertung, so Gallup Korea.Befragt wurden am Montag und Dienstag landesweit 1.004 über 18-Jährige. Das Konfidenzniveau wird mit 95 Prozent angegeben, die Fehlerquote mit plus/minus 3,1 Prozentpunkten.Details können auf der Webseite von Gallup Korea oder der Nationalen Wahlkommission eingesehen werden.