Hälfte der neuen Abgeordneten erstmals ins Parlament gewählt

Photo : YONHAP News

151 von den 300 bei der 21. Parlamentswahl am Mittwoch gewählten Abgeordneten, damit 50,3 Prozent, ziehen erstmals in die Nationalversammlung ein.Wie am Donnerstag festgestellt wurde, seien 68 Kandidaten der Minjoo-Partei Koreas erstmals ins Parlament gewählt worden.Bei der Partei für Zukunft und Integration erhielten 40 Kandidaten erstmals einen Parlamentssitz, bei ihrer Satellitenpartei Future Korea Party sind es 18 Personen.Die entsprechende Zahl beläuft sich bei der Gemeinsamen Partei für Bürger, Satellitenpartei der Regierungspartei, auf 17 Personen, und auf fünf bei der Gerechtigkeitspartei.In der 20. Nationalversammlung waren 132 Personen und damit 44 Prozent Neulinge. Zudem wurde der höchste Anteil seit der 17. Legislaturperiode (62,5 Prozent) verzeichnet.Nach Altersgruppen betrachtet sind 177 Volksvertreter, damit 59 Prozent aller Gewählten, in ihren Fünfzigern.Zwei Gewählte (0,7 Prozent) sind in ihren Zwanzigern, elf (3,7 Prozent) in ihren Dreißigern und 38 (12,7 Prozent) in ihren Vierzigern. 69 der Abgeordneten (23 Prozent) sind in ihren Sechzigern, während drei Abgeordnete (ein Prozent) in ihren Siebzigern sind.