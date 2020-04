Politik Südkorea veröffentlicht weiteres Video über seinen Kampf gegen Covid-19

Der dem Kulturministerium unterstellte Koreanische Kultur- und Informationsdienst (KOCIS) hat ein weiteres Video über Südkoreas Kampf gegen Covid-19 veröffentlicht.



Das Video „A Letter from wonderland“ (Ein Brief aus Wunderland) ist ab heute im YouTube-Kanal von Korea.net, dem Portal der Regierung, (www.youtube.com/user/GatewaytoKorea) abrufbar.



Es handelt sich um das Folgevideo zu dem am 17. März veröffentlichten Video „KOREA, WONDERLAND?“ (Korea, Wunderland?). Die vierminütige Produktion zeigt koreanische Bürger bei Bemühungen um die Bewältigung der Covid-19-Ausbreitung und Südkoreas transparente und angemessene Reaktion auf die Epidemie. Bisher wurde sie mehr als 3,7 Millionen Mal aufgerufen.



Das neue Video enthält eine Botschaft der Harmonie und Solidarität für die ganze Welt.



Das Video ist auch im Internetauftritt von KOCIS (www.kocis.go.kr) und von Korea.net (www.korea.net) zu sehen.