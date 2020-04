Börse in Seoul legt um mehr als drei Prozent zu

Photo : YONHAP News

Südkoreas Hauptbörse hat am Freitag um mehr als drei Prozent zugelegt.Der Kospi rückte um 3,09 Prozent auf 1.914,53 Zähler vor. Grund war die Hoffnung der Anleger, dass der Höhepunkt des Corona-Ausbruchs in Südkorea überwunden sei.Ausländische Käufer seien auf Einkaufstour gewesen und hätten die Serie von 29 Handelstagen in Folge mit Nettoverkäufen beendet. Die Anlegerlaune scheine sich aufgrund der Hoffnung verbessert zu haben, dass der Covid-19-Ausbruch eingedämmt werden könne, sagte Lee Kyung-min von Daishin Securities gegenüber der Nachrichtenagentur Yonhap.