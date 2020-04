Nordkorea will jüngst kein Schreiben an Trump geschickt haben

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat am Sonntag bestritten, dem US-amerikanischen Präsidenten Donald Trump jüngst ein Schreiben geschickt zu haben.Trump hatte am Samstag auf einer Pressekonferenz gesagt, er habe eine "freundliche Mitteilung" vom nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un erhalten.Jedoch wurde der für Pressefragen zuständige Abteilungsleiter im nordkoreanischen Außenministerium am Sonntag von der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA mit den Worten zitiert, dass es jüngst kein Schreiben Kims an die Adresse Trumps gegeben habe.Trump könne sich mit seiner Äußerung jedoch auf persönliche Briefe bezogen haben, die beide in der Vergangenheit ausgetauscht hätten. Doch er sei sich nicht sicher.Nordkorea wolle die Angelegenheit prüfen und herausfinden, ob die US-Führung mit der haltlosen Geschichte etwas erreichen wolle.Der Beamte warnte außerdem, dass die Beziehungen zwischen den beiden Spitzen nicht der Ablenkung dienen oder für egoistische Zwecke benutzt werden dürften.