Blaues Haus: Trump erwähnte in Telefongespräch mit Moon Mitteilung von Nordkoreas Machthaber

Photo : KBS WORLD Radio

US-Präsident Donald Trump hat nach Angaben des südkoreanischen Präsidialamtes die "freundliche Mitteilung" des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong-un in einem Telefongespräch mit Moon Jae-in erwähnt.Trump habe das Schreiben in einem Telefonat am Samstag angesprochen, bevor er die Medien davon wissen lasse habe, sagte ein Beamter im Präsidialamt.Trump hatte später am Samstag die Öffentlichkeit über den Erhalt einer netten Nachricht von Kim informiert. Nordkorea wies die Behauptung jedoch am Sonntag als haltlos zurück.Wie Moons Sprecher Kang Min-seok am Sonntag mitteilte, sei der eigentliche Anlass für Trumps Anruf gewesen, dass er zum Sieg der Regierungspartei bei den Parlamentswahlen gratulieren wollte.Trump habe Moon als Freund bezeichnet, er habe einzig aus dem Grund angerufen, ihm gratulieren zu wollen, berichtete der Sprecher.