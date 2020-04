Südkorea will Anforderungen an bisher intensive soziale Distanzierung teilweise lockern

Photo : YONHAP News

Die Regierung hat beschlossen, die Anforderungen an die bisher intensive soziale Distanzierung teilweise zu lockern.Es werde eine erneute Ausbreitung von Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus befürchtet, sollte die soziale Distanzierung in dieser Phase beendet werden. Bis 5. Mai werde eine teilweise gelockerte soziale Distanzierung gelten. Sollte die Ausbreitung des Coronavirus weiter eingedämmt werden, werde es danach eine "soziale Distanzierung im Alltag" geben, hieß es.Nach der Lockerung der bisherigen Maßnahmen für die soziale Distanzierung werden Einrichtungen im Freien mit geringem Infektionsrisiko, darunter Nationalparks und Erholungswälder, wieder geöffnet, nachdem entsprechende Verhaltensrichtlinien ausgearbeitet worden sind.Unerlässliche Veranstaltungen wie Prüfungen werden im begrenzten Rahmen erlaubt, soweit alle Vorschriften zur Corona-Eindämmung eingehalten werden.Die Regierung empfiehlt weiterhin, dass Vergnügungsbetriebe, Sportanlagen, private Bildungsinstitute und religiöse Einrichtungen geschlossen bleiben. Eine Wiederinbetriebnahme sei aber grundsätzlich möglich, wenn alle Quarantäne-Auflagen eingehalten werden.In Südkorea wurden am Samstag acht neue Covid-19-Fälle bestätigt, die Gesamtzahl der Corona-Infizierten stieg auf 10.661. Damit wurde erstmals seit der Bestätigung der 31. Patientin, ein Mitglied der Shincheonji-Kirche und Superverbreiter, im Februar ein einstelliger Anstieg gemeldet.