Trump lobt Südkoreas Vorgehen im Kampf gegen Covid-19

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in und US-Präsident Donald Trump haben in einem Telefongespräch über die Kooperation zwischen Südkorea und den USA im Kampf gegen Covid-19 gesprochen.Während des 30-minütigen Telefonats am Samstagabend habe Präsident Trump darauf hingewiesen, dass Südkorea die Parlamentswahlen erfolgreich abgehalten habe. Er habe Präsident Moon zum großen Wahlsieg seiner Partei gratuliert, teilte das Präsidialamt in Seoul mit.Moon antwortete, dass ein starker Rückgang der neuen Covid-19-Infektionen sehr zum Wahlsieg beigetragen habe.Trump bedankte sich dafür, dass Südkorea den Export von Testkits in die USA unterstützt und somit den Geist der bilateralen Allianz in die Tat umgesetzt habe. Südkoreas Vorgehen im Kampf gegen Covid-19 sei das beste Vorbild, sagte er.Beide Präsidenten diskutierten auch über die Lage auf der koreanischen Halbinsel. Laut dem Präsidialamt würdigte Moon Trumps aktives Engagement für Nordkorea, Trump sagte, er wolle dies fortsetzen.Laut einem Beamten des Präsidialamtes wurde das Abkommen über die Aufteilung der Verteidigungskosten nicht zur Sprache gebracht, über das beide Länder bisher keine Einigung erzielen konnten.