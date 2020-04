Weitere südkoreanische Covid-19-Diagnosekits in Brasilien eingetroffen

Photo : YONHAP News

Eine zweite Lieferung von südkoreanischen Covid-19-Diagnosekits ist in Brasilien eingetroffen.Ein Flugzeug mit 574.000 Testsets an Bord kam am Samstag am Flughafen Viracopos nahe Campinas im Bundesstaat São Paulo an. Am 14. April waren bereits 726.000 Kits in dem Land eingetroffen.Die Regierung von São Paulo importierte über das ihr unterstellte Instituto Butantan, ein biomedizinisches Forschungszentrum, 1,3 Millionen koreanische Sets.Die Einfuhr kam in Kooperation mit dem südkoreanischen Generalkonsulat und dem Büro der Koreanischen Agentur für Handels- und Investitionsförderung (KOTRA) in São Paulo zustande. Es handelt sich um den ersten Import koreanischer Covid-19-Diagnosekits durch eine Regierung in dem südamerikanischen Land.In Brasilien wurden bis Samstag 33.682 Covid-19-Fälle gemeldet, darunter 2.141 Todesfälle. Der Bundesstaat São Paulo meldet die meisten Infektions- und Todesfälle.