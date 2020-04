Präsident Moon betont Schutz von Arbeitsplätzen für Bewältigung der Wirtschaftskrise

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat betont, dass der Schlüssel zur Überwindung der durch die Corona-Pandemie ausgelösten Wirtschaftskrise der Schutz von Arbeitsplätzen sei.Die entsprechende Äußerung machte Moon am Sonntag bei der offiziellen Zeremonie zum 60. Jahrestag der Revolution vom 19. April, eine historische Demokratiebewegung im Jahr 1960, auf dem 19.-April-Nationalfriedhof in Seoul.Moon sagte, dass die April-Revolution wie feste Wurzeln für die Demokratie des Landes sei und zu weiteren Demokratiebewegungen wie der im Juni 1987 geführt habe.Die Kraft des Landes für die Bewältigung von Covid-19 basiere auch auf dem Geist der Revolution vom 19. April. Auch für die Belebung der Wirtschaft seien die Solidarität und Kooperation der Bürger erforderlich, betonte Moon.Für den Schutz von Arbeitsplätzen wolle die Regierung Unternehmen, die die Beschäftigung aufrechterhalten, bevorzugt unterstützen. Sie wolle für arbeitslos gewordene Menschen das Netz für Beschäftigungs- und soziale Sicherheit enger knüpfen, hieß es.Es ist das erste Mal seit seinem Amtsantritt 2017, dass Moon an der Zeremonie zum Jubiläum der April-Revolution teilnahm.