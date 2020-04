Weitere Aufklärungsdrohne Global Hawk an Südkorea ausgeliefert

Photo : YONHAP News

Südkorea hat seine zweite Aufklärungsdrohne vom Typ Global Hawk geliefert bekommen.Der US-Botschafter in Seoul, Harry Harris, schrieb am Sonntag in seinem Twitterauftritt, er spreche den Teams der US-südkoreanischen Sicherheitskooperation Glückwünsche zur dieswöchigen Lieferung der Global Hawk aus. Es sei ein großartiger Tag für die südkoreanische Luftwaffe und das eiserne US-südkoreanische Bündnis.Harris veröffentlichte gleichzeitig ein Foto, auf dem eine Global Hawk in einem Hangar zu sehen ist. Auf deren Rumpf steht auf Koreanisch „Luftwaffe der Republik Korea“ geschrieben.Südkorea hatte von den USA vier unbemannte hochfliegende Aufklärer vom Typ Global Hawk gekauft. Die erste Maschine war im letzten Dezember in Südkorea eingetroffen. Die dritte soll noch im April ausgeliefert werden, die letzte im ersten Halbjahr.