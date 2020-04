Weiteres Musikvideo von Black Pink erreicht 800 Millionen Klicks auf YouTube

Photo : YONHAP News

Blackpink hat es erstmals unter allen K-Pop-Sängern und Bands geschafft, drei Musikvideos mit 800 Millionen YouTube-Klicks zu haben.Laut ihrer Agentur YG Entertainment übertraf das Musikvideo zum Lied „Kill This Love“ am frühen Montagmorgen die 800-Millionen-Marke.Es ist das dritte Musikvideo der vierköpfigen Gruppe nach „Ddu-du Ddu-du“ und „Boombayah“, das 800 Millionen Klicks erreichte.Das Musikvideo zu „Kill This Love“ wurde lediglich 63 Stunden nach der Veröffentlichung im April letzten Jahres 100 Millionen Mal aufgerufen. Die Produktion wurde als einziges K-Pop-Lied auf die YouTube-Liste der zehn meistgesehenen Musikvideos der Welt 2019 gesetzt.Das Lied erreichte Platz 41 in den US-Charts Billboard Hot 100 und Platz 33 in der britischen Hitparade Official Singles Chart Top 100.