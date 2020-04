Iran: US-Sanktionen behindern Einfuhr südkoreanischer Testkits

Photo : YONHAP News

Nach iranischen Angaben behindern die US-Sanktionen die Einfuhr südkoreanischer Covid-19-Testkits.Das behauptete der Sprecher des iranischen Gesundheitsministeriums, Kianush Jahanpur, am Sonntag (Ortszeit). Er veröffentlichte gleichzeitig eine Mitteilung, die eine südkoreanische Geschäftsbank letzte Woche an eine iranische Bank geschickt hatte.Darin lehnte die koreanische Bank es ab, den von der iranischen Bank ausgestellten Importakkreditiv über 5,3 Milliarden Won (4,3 Millionen Dollar) zu übernehmen. Begründet wurde dies mit internationalen Sanktionen.Es ist unmöglich für Iran, Testkits im Wert von 5,3 Milliarden Won zu importieren, weil wegen der Ablehnung durch die koreanische Bank der Exporteur keine Zahlung erhalten kann.Die USA hatten Anfang April erklärt, dass die Lieferung humanitärer Güter an Iran kein Sanktionsgegenstand sei. Anscheinend wird jedoch der Import per Akkreditiv eingeschränkt.Die südkoreanische Botschaft in Iran teilte unterdessen mit, dass der derzeit von der Regierung angestrebte humanitäre Handel mit dem Iran von der Bankmitteilung unabhängig sei. Dabei werde die Zahlung nicht über einen Importakkreditiv, sondern über eine Telegrafische Überweisung erfolgen.Demnach wird erwartet, dass der Export von Diagnosekits an den Iran ungefähr Ende dieses Monats zustande kommt.