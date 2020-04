Politik Beamter: Südkorea überprüft Lieferung von Atemschutzmasken an USA und weitere Länder

Südkorea wird laut einem Regierungsbeamten überprüfen, die USA, Japan und die Teilnehmerländer im Koreakrieg mit Atemschutzmasken zu versorgen.



Das habe Ministerpräsident Chung Sye-kyun jüngst bei einer Regierungssitzung zu Covid-19 den Behörden aufgetragen, sagte der Beamte. Voraussetzung sei aber eine stabile Versorgungslage im Land.



Die Regierung will die erwartete Nachfrage in Bezug auf die öffentlich zugeteilten Masken präzise erfassen und Meinungen aus der Öffentlichkeit über eine eventuelle Unterstützung anhören, bevor sie eine endgültige Entscheidung trifft.



Die USA seien gewählt worden, weil sie eine befreundete Nation und ein Verbündeter seien. Japan sei ein Nachbarland. Die 16 Teilnehmerländer im Koreakrieg hätten Südkorea in Not geholfen, hieß es zur Begründung der Auswahl.



Wie verlautete, würde über die erforderlichen Maßnahmen diskutiert.