Moons Zustimmungswert so hoch wie seit 18 Monaten nicht

Photo : YONHAP News

Der Zustimmungswert für Präsident Moon Jae-in ist auf den höchsten Stand seit 18 Monaten gestiegen.In einer von Montag bis Freitag der Vorwoche durchgeführten Umfrage von Realmeter bei 2.530 Wahlberechtigten kam Moon auf 58,3 Prozent Zustimmung. Das waren 3,9 Prozentpunkte mehr als in der Woche davor. Es war der höchste Wert seit Oktober 2018, als 58,7 Prozent der Südkoreaner mit seiner Arbeit zufrieden waren.Der Anteil der negativen Bewertungen erreichte 37,6 Prozent, 4,7 Prozentpunkte weniger als in der Woche davor.Der Abstand zwischen denjenigen, die Moon eine gute Leistung im Amt attestieren und denjenigen, die das Gegenteil denken, sei mit 20,7 Prozentpunkten so groß gewesen wie seit der vierten Oktober-Woche 2018 nicht mehr.Die Umfrage hatte der Nachrichtensender YTN in Auftrag gegeben. Das Konfidenzniveau wird mit 95 Prozent angegeben, die Fehlerquote mit plus/minus 1,9 Prozentpunkten.